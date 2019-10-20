Mersin’de Halk Ekmek Fabrikası’nda iyileştirme çalışmaları sürüyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi MER-EK Halk Ekmek Fabrikası'nda 10 yıldır üretim yapan makinelerin geniş kapsamlı bakım, onarım ve yenileme çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, 6 Ekim tarihinde kesintisiz hizmet için verilen bir aylık kısa bir aranın ardından en geç 6 Kasım'da Mersin halkı en iyi koşullarda, en ucuz ekmeğe ulaşmaya devam edecek. MER-EK Halk Ekmek Genel Müdürü Serhat Kanepeci, çalışmaların tamamlanmasının ardından yeni uygulamalarla kapasiteyi iki katına çıkartmayı planladıklarını söyleyerek, Çölyak hastalarının da glütensiz ekmeğe ulaşmalarını sağlayacaklarını belirtti.

"10 yıllık makineler, çok yorgun ve bakımsız kalmışlar"

Fabrikanın zararlarını yeni uygulamalarla ortadan kaldırmak için çalışmalar yaptıklarını belirten Kanepeci, iyileştirme çalışmalarıyla ilgili şunları söyledi: "Halk Ekmek Fabrikası şu anda ciddi zararlar eden bir fabrika. Bizim bu zararları ortadan kaldırmamız için yeni uygulamalar yapmamız gerekiyordu. Bu anlamda hem üretim kapasitesini arttırmak hem de satış noktalarının iyileştirilmesi gerekiyordu. Üretim kapasitesinin arttırılması ve kesintisiz üretim yapabilmemiz için makinelerimizin mutlaka bir tadilata girmesi şarttı. Çünkü 10 yıllık makineler. Çok yorgun ve bakımsız kalmışlar. Bu anlamda fabrikanın kurulma sırasında alınan tünel fırının firmasını çağırdık. İstanbul'dan bu firma geldi. Şu anda ağır bakımlarını yapmaya başladılar. Bunun arkasından üretim ekipmanlarının hepsi sökülüyor. Bozuk parçaları değiştiriliyor. Olabildiğince hızlı bir şekilde biz bu bakımları yapıp, tekrar en kısa zamanda üretime geçmeyi planlıyoruz."

"Bir ay yazdık ama daha erken açma olasılığımız da var"

En geç 6 Kasım'da üretimin devam edeceğini belirten Kanepeci, çalışmalarla orantılı olarak sürecin daha erkene çekilebileceğini belirterek, "Bir ay kısa bir süre. Daha erken bitirebilmeyi planlıyoruz ama bu kadar ağır bakımla belki ilk defa sökülüyor. Sökmeye başladıktan sonra içinden hiç bilmediğimiz parçaların bozuk çıktığını görebiliyoruz. Yani böyle arızaların olabilmesi ihtimalinden dolayı biz bir ay gibi bir süre yazdık ama daha erken açma olasılığımız da var tabii ki" diye konuştu.

Üretim kapasitesinde iki kat artış hedefleniyor

Kanepeci, üretim aşamasından dağıtım ve satış aşamasına kadar geniş kapsamlı iyileştirmeler yaptıklarını belirterek, üretim kapasitesini de iki katına çıkartmayı hedeflediklerini söyledi. Kanepeci, "Bizim işimiz ucuz, kaliteli ve kesintisiz ekmek üretmek. Bunu da vatandaşa güler yüzlü bir şekilde ulaştırmak. Yapacağımız şey bu olacak. Halk ekmek büfelerinde bundan sonra vatandaşlarımız daha kaliteli, daha hijyenik hizmet alacaklar. Bunları zaten görecekler diye düşünüyoruz. Halk ekmek büfelerinde değiştireceğimiz satış modeliyle taleplerin artacağını düşünüyoruz. Bununla birlikte bizim de burada mutlaka kapasiteyi arttırmamız gerekiyor. Zaten o yüzden bu fabrikanın bir tadilata ihtiyacı vardı. Bu makineler kapasiteyi arttırdığımız zaman bu üretimi kaldıracak donanımda değildi. Şimdi biz bunları iyileştiriyoruz ve kapasiteyi muhtemel iki katına çıkarmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Çölyak hastaları glütensiz ekmeğe kolay kavuşacak

Glüten adlı proteine karşı ömür boyu süren, kronikleşen alerjisi veya hassasiyeti olan çölyak hastalarının da ihtiyaçlarına kulak verdiklerini kaydeden Kanepeci, glütensiz ekmek temini sağlayacaklarını aktardı.

Kaynak: İHA