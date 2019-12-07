Mersin’de ’HIV’de Tanı ve Doğru Bilgilendirme Çalıştayı’ yapıldı

Mersin Kent Konseyi koordinesinde, Büyükşehir Belediyesi ve Mersin Üniversitesi işbirliğinde "HIV'de Tanı ve Doğru Bilgilendirme Çalıştayı" düzenlendi.

HIV/AIDS Farkındalık Haftası kapsamında, Avrupa Birliği Sivil Düşün Programının da desteğiyle iki gün süren çalıştayın ilk günü, eğiticilere yönelik yapıldı.İkinci gün bilgilendirme toplantısının ardından katılımcıların soruları alınarak karşılıklı iletişimde bulunuldu.

Mersin Üniversitesi öğretim görevlileri, Pozitif Yaşam Derneği eğitmeni ve Büyükşehir Belediyesi'nin ilgili personellerinin sunumlarını gerçekleştirdiği eğitim, Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlendi. "Farkında ol HIV'i durdur" sloganı ile farkındalık ve bilinçlendirme oluşturmak için düzenlenen çalıştayda, Mersin Üniversitesi Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Gülden Ersöz, dünyada ve Türkiye'de HIV'in dağılımı, görülme sıklığı ve bunları etkileyen belirteçleri anlattı.

Sağlık Bakanlığı HIV Kontrol Programı hazırladı

En önemli amacın HIV ile ilgili bilgilendirmeyi arttırmak olduğunu vurgulayan Ersöz, "Burada bize en önemli yol gösteren şey, Sağlık Bakanlığı'nın bu yıl çıkardığı HIV Kontrol Programı. Bu program içerisinde yol haritası belirlenmiş durumda. Biz geçtiğimiz yıl yine Kent Konseyi ile cinsel yollarla bulaşan hastalıkların toplumdaki etkilerini tartıştığımız bir çalıştay oluşturmuştuk. Bu çalıştayda da konuyla ilgili bir rapor hazırladık, kendileri de yayın olarak faaliyet raporuna eklediler. Bu yılın programını biz geçen yıl planlamıştık. Sağlık Bakanlığı'nın eylem planıyla da birleştirdik" dedi.

Çalıştayda, eğitici eğitimleri ve bilgilendirme toplantısı yapıldı

Mersin Üniversitesi, Toros Üniversitesi, Çağ Üniversitesi, Mersin İl Sağlık Müdürlüğü, İl İSGB Okul Sağlığı Hizmetleri, İSGB İl Koordinatörü ilgili personelinin katılım gösterdiği çalıştayın ilk gününde eğitici eğitimleri yapıldı. Kurum ve kuruluşlardan gelen katılımcıların katkıları ve görüşlerinin tartışıldığı, sorularının yanıtlandığı ikinci günde ise uzman sunumlarının yanı sıra karşılıklı iletişimin sağlanması için moderatörler eşliğinde katılımcılardan gelen sorular yanıtlandı. Konuyla ilgili ödül almış kısa filmler izlendi.

Amaç insan sağlığını korumak

Çalıştay, dünyada ve ülkemizde HIV/AIDS'in, kişiden kişiye bulaşabilmesi, bireysel sonuçlarının acı olmasının yanı sıra geniş kitlelere yayılabilmesi, sağlık ve sosyo-ekonomik açıdan yükünün ağır olması nedeniyle insanların bilinçlenmesi için düzenlendi. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu, Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Mersin Üniversitesi iş birliğiyle Engelliler ve Sağlık Dairesi bünyesinde, HIV test hizmetlerinin sunulması ve tedavi için uygun merkezlere yönlendirme yapılabilmesi amacıyla Dünya AIDS Günü çerçevesinde, Mersin Üniversitesi'nde stant çalışması yapıldı ve kurulan stantta farkındalık amaçlı materyal dağıtıldı.

Kaynak: İHA