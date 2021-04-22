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Mersin'de hız denetimi gerçekleşti, 195 sürücüye para cezası kesildi

Mersin'de Avrupa Karayolları Polis Ağı (RoadPOL) tarafından gerçekleştirilen hız denetiminde çeşitli ihlalleri nedeniyle 195 sürücüye para cezası uygulandı.

Mersin'de hız denetimi gerçekleşti, 195 sürücüye para cezası kesildi

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, trafik kazalarını önlemek, sürücü ve yolcuların güvenliğini arttırmak, aşırı hızla etkin olarak mücadele edilmesi ve sürücülere belirlenmiş azami hız sınırlarına uyma alışkanlığı kazandırılmasına yönelik RoadPOL hız denetimi gerçekleştirdi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde eş zamanlı yapılan denetimlerde 293 araç kontrol edildi.

Ekiplerin 195 sürücüye çeşitli kural ihlallerinden idari para cezası uyguladığı denetimlerde bir araç da trafikten men edildi.

KAYNAK: ANADOLU AJANSI

Mersin'de hız denetimi gerçekleşti, 195 sürücüye para cezası kesildi

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