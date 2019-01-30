Mersin’de hortum seraları yıktı geçti

Mersin'in Erdemli ilçesinde etkili olan hortum, muz ve domates seralarını yerle bir etti. İlçe merkezi ve eski sahil beldelerinde etkili olan hortum örtü altı üretimi adeta felç etti. Hortumla uçan sera molozlarının altında kalan 2 otomobilden biri ağır hasar gördü.

Hortum ve fırtına ilçeye bağlı eski sahil beldesi Limonlu, Kocahasanlı, Üçtepe mahalleleri ile ilçe merkezine yakın Türbe, Tabiye, Alata ve Yüksek mahallelerindeki seralara zarar verdi.

Türbe Mahallesi'nde serası yıkılan üreticilerden Ahmet Dölek, "Gelen hortum ve fırtına sebebiyle muz ve domates seralarımız hasar görmüştür. Muz seramızın maliyeti 65-75 bin lira arasında değişmektedir. Domates seralarımızın zararı da dönüm bazında 35 -40 bin lira arasındadır. Bu sadece seranın maliyeti, içindeki mahsulleri hiç hesaba katmıyoruz" dedi.

Komşularına ait otomobillerin sera molozlarından zarar gördüğünü aktaran Dölek, "2 otomobil yıkılan seraların altında kalmıştır. Biri hafif hasar görmüş diğeri kullanılamaz hale gelmiştir. Yetkililerden yardım bekliyoruz. Örtü altı sebzecileri olarak biz mağdur olduk" diye konuştu.

Kaynak: İHA