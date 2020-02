Mersin’de ’İstiridye Mantarı Projesi’

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca hayata geçirilen "İstiridye Mantarı Üretim Sistemleri Kurulum Projesi" kapsamında kurulan 7 tesiste yıl boyu mantar üretimi yapılıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığının tarım ile uğraşan ailelere ekonomik katkı sağlamak ve mevcut tarımsal ürünlere alternatif ürünlere yönlendirmek hedefiyle verdiği eğitimler amacına ulaşıyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen "İstiridye Mantarı Üretim Sistemleri Kurulum Projesi', üreticilere büyük kolaylık sağlıyor. Toroslar, Tarsus, Erdemli ve Silifke ilçelerinde Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan toplam 7 adet İstiridye Mantarı Üretim Sistemi ile üreticiler artık yıl boyu üretim yapabiliyor. Söz konusu projeyle üreticiler sezonda 6 ile 6.5 ton ürün alabiliyor. Elde edilen ürünler kilo başına 7-10 TL arasında değişen fiyatla satılıyor.

"İstiridye mantarı bizim için çok avantajlı"

Mantar yetiştiriciliği eğitimlerini aldıktan sonra Büyükşehir Belediyesinin kurduğu istiridye mantarı üretim çadırıyla aile ekonomisine katkı sağladığını belirten Toroslar ilçesinin Evrenli Mahallesi'nde yaşayan İkram Zengin, "İstiridye mantarı nedir bilmezdik. Mersin Büyükşehir Belediyesi bir proje hazırladı. O projeye biz de dahil olduk. İki seneden beridir bu işi yapıyoruz. İstiridye mantarı bizim açımızdan çiftçi olduğumuz için çok avantajlı bir şey. Kapalı ortam, her şey makine ile hallediliyor. Kapalı ortam olmasından dolayı doğal afetlerden zarar görmüyor. Büyükşehir Belediyesinin yapmış olduğu istiridye mantarı projesinden çadırımızda yıllık üç defa üretim yapabiliyoruz" dedi.

İstiridye mantarı çadırının evlerine çok yakın olması nedeniyle ailecek ilgilenebildiklerini vurgulayan Zengin, "Her şey makineye bağlı olduğu için mantarın gelişimi çok güzel. Biz de tabii özverili olarak kontrollerini yapıyoruz. En büyük desteğim eşim. Evimizin yanında olmasından dolayı her an için çıkıp kontrollerimizi yapabiliyoruz. Satışta herhangi bir sıkıntımız yok, rahatlıkla satabiliyoruz. İnşallah daha iyi olacak. Biraz daha büyütmeyi düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA