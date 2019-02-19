Mersin'de İYİ Partililer Başkan Kocamaz'a destek için belediye önünde toplandı (1) MERSİN Büyükşehir Belediye Başkanı ve İYİ Parti'nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Burhanettin Kocamaz'ın iddiaya göre adaylığının riske girmesinin...

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