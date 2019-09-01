Mersin’de izinsiz asılan afiş ve pankartlara izin yok

Mersin Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, kent estetiğini bozan ve izinsiz olarak asılan afiş, pankart ve benzeri reklam tabelalarını topluyor.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü Tarsus Denetim ekipleri, ilçe genelinde afiş veya pankart asan esnafı uyararak, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'nun 42. maddesi gereği meydanlara, parklara, cadde veya sokak kenarlarındaki kamuya ait duvar veya alanlara, rızası olmaksızın özel kişilere ait alanlara bez, kağıt ve benzeri afiş ve pankart asmanın yasak olduğunu bildirdi. Uyarılara rağmen gerekeni yapmayan esnafın ihata duvarlarına, orta refüj korkuluklarına, kamuya ait direklere, yol kenarlarına asılan afiş veya pankartlar ekipler tarafından toplanıyor. Toplanan materyaller ya imha ediliyor ya da geri dönüşüme gönderiliyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü yetkilileri, afiş veya pankart asma işleminin, yasal çerçevede yapılması için belediyelere kişi veya kurumların yazılı başvuru yapmaları gerektiğini, alınan izinle gösterilen noktalara, yine belirlenecek süre içerisinde asma işleminin yapılabileceğini kaydetti.

Kaynak: İHA