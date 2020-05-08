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Mersin'de kablo hırsızlığı iddiasıyla yakalanan iki kişi tutuklandı

MERSİN AA) - Mersin'in Gülnar ilçesinde iletişim kablosu çalarken yakalanan iki şüpheli tutuklandı.Konur Mahallesi'nde Türk Telekom'a ait 2 bin 500 metrelik kabloyu çalarken yakalanan O.T. ve H.G'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.Soruşturma kapsamında zanlıların adreslerini arayan jandarma,...

Mersin'de kablo hırsızlığı iddiasıyla yakalanan iki kişi tutuklandı

MERSİN AA) - Mersin'in Gülnar ilçesinde iletişim kablosu çalarken yakalanan iki şüpheli tutuklandı.

Konur Mahallesi'nde Türk Telekom'a ait 2 bin 500 metrelik kabloyu çalarken yakalanan O.T. ve H.G'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Soruşturma kapsamında zanlıların adreslerini arayan jandarma, O.T'nin ikametinde Hint keneviri ekimi yaptığını da tespit etti.

Zanlılar, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Kaynak: AA




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