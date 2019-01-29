Mersin’de kaçak kazı yapan 3 kişi yakalandı

Mersin'in Silifke ilçesinde kaçak kazı yaptıkları belirlenen 3 kişi suçüstü yakalandı.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlerinden ekipler, Silifke ilçesinde kaçak kazı yaptıkları belirlenen 3 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Zanlılarla birlikte muhtelif kazı malzemelerinin yanı sıra 1 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet yeraltı kamerası, 3 ruhsatsız av tüfeği, tarihi eser niteliğinde 1 adet hançer ile 1 adet küp testi ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Öte yandan, ekiplerin yaptığı bir başka çalışmada ise FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyeliği suçundan yakalanan 1 şüpheli ile sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yapmak ve Cumhurbaşkanına hakaret etmek suçlarından yakalanan 1 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığı belirtildi.

Kaynak: İHA