Mersin'de kahreden kaza! Müzik dünyası yasta

Mersin'de meydana gelen feci kaza, gece saatlerinde Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. M.S. yönetimindeki 42 AJV 05 plakalı hafif ticari araç ile S.D'nin kullandığı 33 T 8011 plakalı taksi kavşakta çarpıştı.

MÜZİK GRUBU SOLİSTİNDEN ACI HABER

Kaza sonrasında, yapılan İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde hafif ticari araçta yolcu konumunda bulunan ve ilçedeki yerel bir müzik grubunda solistlik yapan İzzet Öz'ün (19) hayatını kaybettiği öğrenildi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Alınan bilgilere göre, gerçekleşen kazada yaralanan sürücüler M.S. ve S.D. ile hafif ticari araçta bulunan E.C.K. ise ambulanslarla Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.