Mersin'de kayıp kız için arama çalışması başlatıldı

MERSİN (AA) - Mersin'in Mut ilçesinde, kendisinden haber alınamayan 17 yaşındaki Merve Sarı'nın bulunması için arama çalışması başlatıldı.

Geçimli Mahallesi'nde ailesiyle yaşadığı evden dün akşam saatlerinde ayrılan Merve Sarı, geri dönmeyince, ailesi kayıp başvurusunda bulundu.

Jandarma ekipleri ilçede arama başlattı.

AFAD, itfaiye ve vatandaşların da katıldığı arama çalışmaları devam ediyor.





Kaynak: AA