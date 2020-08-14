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Mersin'de kaza: 1 ölü 3 yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde motosiklet ile kamyonetin çarpışmasıyla meydana gelen kazada 22 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Mersin'de kaza: 1 ölü 3 yaralı

Kaza, Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Gözlükule Mahallesi'ndeki Kleopatra Kapısı Kavşağı'nda gerçekleşti. 22 yaşındaki Uğur Kaya yönetiminde bulunan motosiklet, 21 yaşındaki Alper Döngül'ün kullandığı kamyonet ile kavşakta çarpıştı. 

Mersin'de kaza: 1 ölü 3 yaralı

33 NBE  99 plakalı kamyonetin sürücüsü Alper Döngül, kamyonette yolcu olarak bulunan Mehmet Döngül ve motosikletin arkasında bulunan Aziz Doh, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Motosiklet sürücüsü ise olay yerinde ağır yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların durumu ihbar etmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralı Kaya'yı Tarsus Devlet Hastanesi'ne sevk etti. 22 yaşındaki genç, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybederken polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Mersin'de kaza: 1 ölü 3 yaralı



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