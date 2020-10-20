Mersin'de kaza, 2 kamyon 1 tırla çarpıştı : 3 kişi yaralandı

Kaza Tarsus'un Öğretmenler Mahallesi D-400 kara yolunda Hal kavşağında yaşandı. Kazada 49 yaşındaki Süleyman Duman himayesindeki talaş yüklü 42 NE 233 plakalı kamyon iddialara göre kavşakta kırmızı ışıkta beklerken, arkadan gelen 64 yaşındaki Mustafa Didek 33 ZC plakalı aracı ile önünde beklemekte olan kamyona çarptı.

Bu sırada aynı yönde seyir halinde olan cam fabrikasına ait 48 yaşındaki Ramazan Ümit Türer hakimiyetinde olan 42 S 4698 plakalı tır da, 33 ZC 168 plakalı kamyona çarptı. Zincirleme kazanın etkisiyle tırın kupası yerinden fırladı. Kaza esnasında araçlarda bulunan yanıcı maddeler alev aldı. Alev alan maddelerden çıkan yangını önlemek adına, kaza alanına çok sayıda sağlık, arama-kurtarma ve emniyet ekipleri sevk edildi.

Tırın kupasındaki 3 kişinin yaralandığı kazada çıkan yangın Büyükşehir itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Süleyman Duman ve Ramazan Ümit Türer hafif yaralanırken, Mustafa Didek'in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. D-400 karayolu bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Kazayla ilgili soruşturmaya başlandı.