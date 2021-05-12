Mersin'de kumar oynayanlara baskın! 11 kişiye para cezası uygulandı

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Tömük Mahallesi'ndeki sitede kumar oynandığı ihbarı alan ekipler, çalışma başlattı.

Siteye düzenlenen operasyonda suçüstü yakalanan 11 kişiye, Kabahatler Kanunu kapsamında 14 bin 696 lira, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden de 9 bin 460 lira olmak üzere toplam 24 bin 156 lira idari para cezası uyguladı.

Adresteki aramada, bir ruhsatsız tabanca ve oyun kağıtları ele geçirildi.

Kumar oynattığı gerekçesiyle gözaltına alınan bir şüpheli, işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

KAYNAK: ANADOLU AJANSI