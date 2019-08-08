Mersin’de Kurban Bayramı tedbirleri

Mersin Valiliği, vatandaşların Kurban Bayramı'nı huzur ve güven içinde kutlamalarını sağlamak amacıyla bir dizi önlem aldı.

Mersin Valilği'nden yapılan açıklamada, Kurban Bayramı tatilinin huzur, barış ve güvenlik içerisinde, milli birlik ve beraberlik duygularıyla kutlanmaları için gerekli önlemlerin alındığı bildirildi. İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü'nün, bayram süresince sorumluluk bölgelerinde, huzur planlarını uygulamaya koyacaklarının vurgulandığı açıklamada, "Emniyet, asayiş tertip ve tedbirlerini aksatmadan sürdürecekler, halkın alışveriş yaptığı yerlerde, eğlence mekanlarında ve yollarda en üst düzeyde tedbirler alacaklardır. Bankalarda, PTT şubelerinde ve büyük mağazalarda yığılma olacağından bu gibi yerlerde güvenlik önlemleri arttırılarak, devriye ve nöbet hizmetleri uygulanacaktır" ifadeleri yer aldı.

Bayram süresince otogar, istasyon, liman ve şehir içi otobüs duraklarında yolcuların herhangi bir olumsuzluk yaşamamaları için gerekli güvenlik önlemleri alınarak, nöbetçi personel bulundurulacağı kaydedilen açıklamada, "Yaya ve motorlu devriyeler ile şehir içi yollar ve karayolları üzerinde tertip edilecek trafik ekipleri veya timlerinin sayıları arttırılacak ve vatandaşlarımızın hizmetlerine hazır hale getirilecektir" denildi.

Gıda üreten iş yerleri ile satışını yapan ve toplu tüketim yerlerinde gıda güvenliğine ve tüketicinin aldatılmasının önlenmesine yönelik kontrollerin sıklaştırılacağı, belediyelerce toplu taşıma araçlarının seferlerinde sürekliliğin sağlanması amacıyla gerekli önlemlerin önceden planlanacağı ifade edilen açıklamada, itfaiye, su ve kanalizasyon arıza ekiplerinin hazır bir şekilde görevde bekleyeceği vurgulandı. Ayrıca, bayram süresince halkın sağlıkla ilgili sorunlarının çözümlenmesi için hastane ve sağlık kuruluşlarında nöbetçi personel bulundurulması konusunda üst yöneticiler tarafından önceden planlama yapılacağı aktarılan açıklamada, sosyal hizmet kurumlarında barınanların, aileleri veya vatandaşlarca yapılacak ziyaretlerinde gerekli tertip ve düzenlemelerin ise Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nce alınacağı belirtildi.

Elektrik kesilmelerine karşı Toroslar Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Mersin İl Müdürlüğü tarafından yeteri kadar ekibin, telefon arızalarına karşı da İl Telekom Müdürlüğü arıza ekiplerinin göreve hazır bekleyeceği dile getirilen açıklamada, "Sıvılaştırılmış petrol gazı tüpleri İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü ile belediyeler tarafından kontrol edilecektir. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından tespit edilen yoksul ailelere bayram öncesi gıda ve giyecek türü yardımlar yapılacak, müftülüklerimiz tarafından ise vaazlarda, kurban kesen vatandaşlarımızın, kesemeyen yoksul vatandaşlarımıza dini bir vecibe ve toplumsal bir yardımlaşma geleneği olarak kurban etlerinden pay vermeleri konusu işlenecek" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, bayram süresince meydana gelebilecek sel, su baskını, fırtına gibi doğal afetlere anında müdahale için ilgili birimlerin üst yöneticileri tarafından önceden planlama yapılacağı ve yeterli ekibin teçhizatları ile birlikte hizmete hazır halde bulunacağı kaydedildi.

Kurban satış ve kesim yerlerinin tesisi ile kurban atık ve çöplerinin uzaklaştırılması için hazırlıklar ve denetimlerin, Büyükşehir Belediyesi, İl Müftülüğü ile kaymakamlıklar ve ilgili belediyeler tarafından yapılacağının da altı çizilen açıklamada, park, cadde, sokak, meydan gibi umuma açık ve çevre-hijyen şartları olmayan mahallerde kurban kesimine izin verilmeyeceği, Kurban Hizmetleri Komisyonu'nun belirlediği veya izin verdiği kurban kesim yerleri dışında belirlenen usul ve esaslara aykırı olarak kurban kesenler hakkında yasal işlem yapılacağı da bildirildi.

Kaynak: İHA