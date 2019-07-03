Mersin'de metil alkol tedavisindeki 2 kişi öldü, 5 kişi daha hastanelik oldu (2) Mersin'de metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Ve Uygulama Hastanesi'nde tedavi altına alınan 2 kişi daha yaşamını yitirdi.

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2 KİŞİ DAHA YAŞAMINI YİTİRDİ Mersin'de metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Ve Uygulama Hastanesi'nde tedavi altına alınan 2 kişi daha yaşamını yitirdi. Daha önce 5 kişinin yaşamını yitirdiği metil alkol zehirlenmesiyle ölü sayısı 7'ye yükseldi. 14 kişinin çeşitli hastanelerde tedavileri sürüyor. DHA



