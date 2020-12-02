Mersin'de meydana gelen kazanın zanlıları 12 yıl sonra yakalandı!

Mersinde 12 yıl önce meydana gelen kazanın zanlıları yakalandı. Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, 3 Nisan 2008'de motosiklet sürücüsü C.Ç'nin hayatını kaybettiği Akdeniz ilçesindeki motosiklet kazasıyla ilgili yeni bilgilere ulaştı. Olayın cinayet olabileceği ihtimali üzerinde duran Cinayet Büro Amirliği ekipleri, H.D. isimli şüphelinin, motosiklet sürücüsünü arabasıyla sıkıştırarak kaza yapmasına neden olduğunu tespit etti.

Polis, H.D, C.D. ve M.D'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.D. nöbetçi mahkemece tutuklandı, diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla salıverildi.