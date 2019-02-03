Mersin'de minibüs şarampole yuvarlandı: 10 yaralı
Mersin'in Tarsus ilçesinde bir minibüs şarampole yuvarlandı. Minibüsün içinde Taşkuyu Mağarası'nı ziyaret etmek isteyenler vardı. Meydana gelen korkunç kazada 2'si ağır 10 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, saat 15.00 sıralarında, Tarsus’taki Taşkuyu Mağarası yakınlarında meydana geldi. Mağarayı gezmeye gidenlerin içinde bulunduğu, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 33 SF 197 plakalı minibüs, kontrolden çıkıp, şarampole yuvarlandı. Kazada minibüsteki 10 kişi, yaralandı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık görevlileri, yaralıları ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi’ne götürdü. Tedaviye alınan yaralılardan 2’sinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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