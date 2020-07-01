Mersin'de minik öğrenciler yetiştirdikleri ürünlerin hasadını yaptı

MERSİN (AA) - Mersin'de, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Durmuş Tek Kreş ve Gündüz Bakım Evi'nde eğitim alan öğrenciler, hobi bahçesinde yetiştirdikleri sebzeleri toplamanın heyecanını yaşadı.

Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyenin kreşinde eğitim alan 6 yaş ve altı çocuklar, eğitimciler eşliğinde fasulyeden domatese, salatalıktan bibere birçok ürün yetiştirdi.

Ektikleri tohumların bakımını yaparak büyüme sürecini öğrenen öğrenciler, hasadını yaptıkları fasulyeden yapılan yemeği yedi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, çocukların, toprakla bütünleşeceği bir ortam oluşturmayı hedeflediklerini belirterek, "Çocuklarımız, bu bahçede sofralarına gelen sebze ve meyvelerin nasıl yetiştiğini görüyorlar. Yaşayarak ve gözlemleyerek öğrenme fırsatını elde ediyorlar. Meyve ve sebzeleri ilk kez dalında gören öğrencilerimiz de var. Onların toprakla iç içe olmaları amacıyla bu tür aktivitelerimizi devam ettireceğiz." ifadesini kullandı.





Kaynak: AA