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Mersin'de molotofkokteyli atılan iş yerinde yangın çıktı

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde bir markete molotofkokteyli atarak yangına neden olan 2 şüpheli aranıyor.Yeşilyurt Mahallesi Yavuz Donat Bulvarı'ndaki bir markete gelen 2 kadın, molotofkokteyli atarak kaçtı.Markette çıkan yangın, çalışanların müdahalesiyle söndürülemeyince olay yerine...

Mersin'de molotofkokteyli atılan iş yerinde yangın çıktı

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde bir markete molotofkokteyli atarak yangına neden olan 2 şüpheli aranıyor.

Yeşilyurt Mahallesi Yavuz Donat Bulvarı'ndaki bir markete gelen 2 kadın, molotofkokteyli atarak kaçtı.

Markette çıkan yangın, çalışanların müdahalesiyle söndürülemeyince olay yerine itfaiye sevk edildi.

Ekiplerin alevleri söndürmesinin ardından güvenlik kameralarını inceleyen polis, 2 kadın şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.


Kaynak: AA




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