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  3. Mersin'de, narenciye paketleme fabrikasında yangın çıktı (2)

Mersin'de, narenciye paketleme fabrikasında yangın çıktı (2)

Mersin'in Mezitli ilçesindeki Tece Mahallesi'nde bulunan narenciye fabrikasında çıkan yangın, 4 saat süren müdahale sonucu kontrol altına alınıp, söndürüldü.

Mersin'de, narenciye paketleme fabrikasında yangın çıktı (2)

4 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Mersin'in Mezitli ilçesindeki Tece Mahallesi'nde bulunan narenciye fabrikasında çıkan yangın, 4 saat süren müdahale sonucu kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangına müdahale edilebilmesi için fabrikanın duvarı iş makineleriyle delindi. Bazı işçiler, bahçede bulunan kasaları yanmaması için yangın bölgesinden uzaklaştırdı. Can kaybının olmadığı fabrikada soğutma çalışması başlatıldı.

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Kaynak: DHA




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