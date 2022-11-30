Mersin'de orta okulda dehşet! 12 yaşındaki kız çocuğu o sebepten dolayı arkadaşını hortumla dövüp öldürdü!

Mersin'in Toroslar ilçesinde meydana gelen olayda Fatma Nur Yürekli isimli kız çocuğu dalga geçtiği arkadaşı tarafından hazin bir son yaşadı.

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Mersin'de orta okulda dehşet! 12 yaşındaki kız çocuğu o sebepten dolayı arkadaşını hortumla dövüp öldürdü!

Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde duyanların kanın donduracak bir olay meydana geldi. 7. sınıf öğrencisi Fatma Nisa Yürekli, arkadaşıyla dalga geçtiği gerekçesiyle E.D. isimli kız arkadaşı tarafından hortumla dövdükten sonra bıçakladı.

Mersin'de orta okulda dehşet! 12 yaşındaki kız çocuğu o sebepten dolayı arkadaşını hortumla dövüp öldürdü!

HORTUMLA DÖVÜP BIÇAKLADI

Edinilen bilgiye E.D. isimli kız çocuğu arkadaşı Fatma Nur Yürekli'yi kendisiyle dalga geçtiği için bir not yazarak okulun tuvaletine çağırdı. E.D., tuvalette önce arkadaşını hortumla dövdü, ardından da evden getirdiği bıçakla boğaz ve karın kısmından bıçakladı. Sesleri duyan okul idarecileri, tuvalete girdiklerinde 12 yaşındaki 7. sınıf öğrencisi Fatma Nisa Yürekli'yi kanlar içerisinde ağır yaralı olarak buldu.

Mersin'de orta okulda dehşet! 12 yaşındaki kız çocuğu o sebepten dolayı arkadaşını hortumla dövüp öldürdü!

HAYATINI KAYBETTİ

Yaşanan olay sonrası E.D. isimli kız kaçarken, okul yönetimi olay yerine sağlık ve emniyet ekiplerini çağırdı. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Mersin Şehir Hastanesine kaldırılan kız öğrenci, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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