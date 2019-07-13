Mersin’de parkomat uygulaması yeniden başlıyor

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi, kentte daha önce uygulanan ancak, hukuki nedenlerle bir süre sonra kaldırılan parkomat uygulamasının yeniden başlatılmasına onay verdi. Mecliste oy birliğiyle kabul edilen parkmetre uygulamasının fiyat tarifesi de belirlendi.

Büyükşehir Belediye Meclisi'nin temmuz ayı toplantısının ikinci birleşiminde önemli kararlar alındı. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, önemli kararlardan biri, Dosteli Market uygulamasının kaldırılarak, yerine Elektronik Kart getirilmesine ilişkin teklif oldu. Dar gelirli vatandaşlara yönelik Dosteli Marketlerin kapatılarak, Elektronik Kart uygulamasına geçilmesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu raporu oy birliği ile kabul edildi.

Başkan Seçer, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Elektronik Kart uygulamasını 1 Ağustos'tan itibaren hayata geçireceklerini belirterek, "Vatandaşlar yeni elektronik kart sistemi ile Büyükşehir'in anlaşma yapacağı marketlerden ve esnaftan diledikleri ihtiyaç malzemelerini alabilecekler. Böylece hem vatandaş hem de esnaf kazanacak" dedi.

Parkomat uygulaması yeniden geliyor

Meclisin bir diğer önemli maddesi ise parkomat uygulamasının yeniden hayata geçirilmesine ilişkin teklif oldu. Meclise gündem dışı getirilen söz konusu teklifle Büyükşehir kapsamında bulanan yol, cadde ve alanlarda UKOME Genel Kurulu tarafından belirlenecek yerlerin, parkmetre gelirlerinin yüzde 30'unun Büyükşehir Belediyesi'ne ödenmesine ve üçüncü şahıslara devredilmeksizin belediye şirketi tarafından işletilmesine karar verildi. Oy birliğiyle kabul edilen teklifle parkmetre ücretleri de belirlendi. Buna göre, parkmetrenin fiyat tarifesi ilk 15 dakika ücretsiz, 0-60 dakika arası 4 TL, 0-120 dakika arası 7 TL, 0-180 dakika arası 12 TL ve 24 saat 20 TL oldu.

Oylama öncesinde söz alan Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, Büyükşehir Belediye Meclisinin daha önce fiyat belirleme yetkisini ilçe belediyelerine verdiğini söyledi. Mersin merkezdeki ücret ile Anamur'daki ücretin aynı olmasını istemediklerini belirten Kılınç, bu yetkinin ilçe belediyesine verilmesini istedi.

"Yetkinin ilçe belediyelere devredilmesine sıcak bakmıyorum"

Bunun üzerine bir açıklama yapan Başkan Seçer, bu yetkinin büyükşehir belediyelerine verildiğini anımsattı. Makul olanın, bir elden Büyükşehir'in kontrolü altında yapılması olduğunu vurgulayan Seçer, "Burada belirlediğimiz alanlar Mersin'in 4 merkez ilçesini kapsıyor. 5 yıl süreyle üçüncü şahıslara devredilmeksizin belediye şirketleri aracılığıyla bu işi yapacağız. Bunun ilçelerde belediyelere devredilmesine sıcak bakmıyorum, bir elden çıksın. Ama ilçelerde yapılacak uygulamalarda, ilçe belediye başkanını da işin içine katarak, alacağımız kararlarda fikrini alalım. Hatta ilçe belediye başkanımız hangi partili olursa olsun orada istihdam edilecek işçiler konusunda onun da katkısı olabilir. Bunun şunun için benden istemeyin; 5-10 kişi bizim de etrafımızda iş isteyenler var, orada istihdam edelim demeyin. Bana göne en aklıselim, Büyükşehir'de bir merkezden çıksın. Bizde yetkililer, uzmanlar var. Bunlar belirli hesaplarla yapılıyor. Bunlar akşamdan sabaha hesap edilmiyor. Metresine kadar ölçülmüş, elektrik direğine, çöp bidonuna kadar çizildi. Bunlar amatörce yapılan çalışmalar değil. Lütfen başkanınıza güvenin. İlçelerde yapılacak çalışmalarda elbette ilçe belediye başkanımızın görüşüne başvurarak, onları memnun ederiz. Bu rakamları ben belirlemedim. Ben sadece teklifi getirdim. Ücretleri ve bedava olacak süre yetkisini de komisyona verdim. Benim amacım; benim dediğim olsun değil. Doğru şeyler yapalım. Ben bunu arzu ediyorum. Benim talebim, teklifi bu yönüyle onaylayalım, daha sonra ilçelerdeki tasarrufları da hep beraber değerlendirelim" diye konuştu.

"Otopark sorununu çözene kadar geçici bir uygulama olacak"

Burada ilçe belediyelerinin yetkisi olmadığını, 4 merkez ilçe dışında hiçbir ilçenin bulunmadığını dile getiren Seçer, "Bizim şu anda ilçelerde bu uygulamayı yapıp yapmayacağımız da belli değil. Parkomat uygulamasını uzun yıllar sürdürelim diye koymuyoruz. Bir geçiş dönemi. Bizim temel amacımız, hem Mersin merkezde hem de ilçelerde mümkünse yeterli miktarda otoparklar inşa etmek. Biz bu uygulamayı otopark ihtiyaçları tamamlanana kadar sürdüreceğiz, sonra parkomat uygulaması devre dışı kalacak. İlçelerin fiyatları, istihdam edilecek eleman konusunda ve yerlerin belirlenmesinde ilçe belediye başkanlarının görüşünü alacağım. Otopark sorununu kısmen çözmek istiyorum. Merkezdeki esnafın şikayeti var, can çekişiyor esnaf. İnsanlar araçlarını saatlerce bırakıyor ve esnaf siftahsız kapatıyor" ifadelerini kullandı.

Daha sonra oylanan teklif oy birliğiyle kabul edilirken, Seçer, parkomat uygulamasının önümüzdeki günlerde başlayacağını söyledi.

Kaynak: İHA