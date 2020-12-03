Mersin'de polis memuru Akif Aşık kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Tarsus'ta 2 çocuk babası polis Akif Aşık (45), evinde kalp krizi geçirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptıkları tüm çabaya rağmen hayatını kaybeden Aşık'ı cenazesine Adli Tıp morguna kaldırdı.

KURTARILAMADI

Bölge Trafik Denetleme Amirliğinde görevli polis memuru Akif Aşık, Çamlıyayla’daki evinde rahatsızlandı. Yakınları tarafından hemen 112 Acil Servisi ekibine haber verildi. Eve gelen sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayan polis memuru Akif Aşık hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İlk belirtilere göre kalp krizi geçirdiği tahmin edilen polis memurunun ölümü ile ilgili soruşturma devam ediyor.