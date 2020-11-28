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  3. Mersin'de polisleri taşıyan midibüs devrildi! Ömer Faruk Tekağaç şehit oldu, 4 polis yaralandı

Mersin'de polisleri taşıyan midibüs devrildi! Ömer Faruk Tekağaç şehit oldu, 4 polis yaralandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde polisleri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu polis memuru Ömer Faruk Tekağaç kaldırıldığı hastanede şehit olurken, 4 polis ise yaralandı.

Mersin'de polisleri taşıyan midibüs devrildi! Ömer Faruk Tekağaç şehit oldu, 4 polis yaralandı

Edinilen bilgilere göre kaza,  gece saatlerinde  Tarsus ilçesine bağlı Alifaki Mahallesi'nde meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polisler, Tarsus Cezaevi Kampüsü'ne midibüs ile mahkum bıraktı. Daha sonra dönüş yolunda sürücüsünün virajı alamadığı midibüs şarampole devrildi. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine midibüsün devrildiği yere 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Araçta bulunan ve yaralanan 5 polis memuru olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralı polislerde durumu ağır olan  Ömer Faruk Tekağaç, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılmayarak şehit oldu.

Mersin'de polisleri taşıyan midibüs devrildi! Ömer Faruk Tekağaç şehit oldu, 4 polis yaralandı

YARALI POLİSLERİN DURUMU İYİ 

Öte yandan kazada yaralanan ve tedavi altına alınan 4 polis memurunun durumunun iyi olduğu ifade edildi. Meslektaşlarının kaza yaptığını öğrenen polisler de hastanelere gitti. İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahenk de hastanelere giderek, yaralı polisleri ziyaret etti ve  durumları hakkında doktorlardan bilgi aldı.

Mersin'de polisleri taşıyan midibüs devrildi! Ömer Faruk Tekağaç şehit oldu, 4 polis yaralandı

TÖREN DÜZENLENECEK

Kazada şehit olan Gaziantep nüfusuna kayıtlı Ömer Faruk Tekağaç için gündüz saatlerinde Emniyet Müdürlüğünde tören düzenleneceği öğrenildi.

Mersin'de polisleri taşıyan midibüs devrildi! Ömer Faruk Tekağaç şehit oldu, 4 polis yaralandı

Tayfun Altuntaş
Editör


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