Mersin’de seyyarla mücadele hız kazanıyor

Mersin'de önümüzdeki dönemde zabıta ekiplerinin seyyar satıcılarla mücadelede daha etkin görev yapacağı bildirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, yeni dönem hedeflerini ve çalışma prensiplerini belirledi. Bu amaçla düzenlenen toplantıda, stratejik düzeyde güçlenmiş ve vatandaşlarla daha samimi ve güçlü ilişkiler kuran bir Zabıta Daire Başkanlığı için hedefler ortaya konuldu. Zabıta ekiplerinin, vatandaşın memnuniyetini temel ilke olarak benimsemesinin önemi vurgulandı. Ekipler, özellikle seyyar satıcılar ile mücadelede daha kararlı hareket edecek.

Seyyar satıcılarla daha kararlı mücadele edilecek

Mersin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Fuat Tuğluoğlu'nun başkanlığında Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen toplantıya, zabıta müdürleri, müdür yardımcıları, birim amirleri, komiserleri ve personeller katıldı. Toplantıda, Zabıta Daire Başkanlığı'nın çalışma prensiplerini yeni hedeflerle güçlendirerek Mersin halkına daha iyi hizmet sunmak için yapılabilecekler konuşuldu. Önümüzdeki süreçte özellikle seyyar satıcılar ile mücadelede daha kararlı hareket edileceğinin ve sahada daha etkin görev yapılacağının altı çizilirken, kentin bel kemiği esnaflarla da daha yakın ilişkiler kurulacağı vurgulandı.

Öncelik vatandaşın memnuniyeti

Tuğluoğlu, kurumsal olarak daha güçlü ve vatandaşlarla birlikte kentin tüm paydaşlarını memnun eden, yenilenmiş ve güçlendirilmiş bir daire olarak tüm Mersin'e hizmet vereceklerini söyledi. Vatandaşların istek, talep ve şikayetlerine daha hızlı ve verimli bir şekilde dönüş yaparak, memnuniyeti artıracaklarının altını çizen Tuğluoğlu, personelin ortak problemlerinin çözümü noktasında da etkili çalışmalar yapacaklarını vurguladı.

Büyükşehir Zabıtası ilçe belediye zabıtaları ile eş güdümlü çalışacak

Tuğluoğlu, toplantının ardından Akdeniz, Toroslar, Mezitli ve Yenişehir ilçe zabıta müdürleri ile bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, kentin her noktasına daha etkin, verimli ve sorunsuz hizmet verebilmek adına ilçe belediye zabıtaları ile işbirliği içerisinde çalışma vurgusu yapıldı. Yapılan konuşmaların ardından görüş ve öneriler masaya yatırılarak, zabıta personelleri ile karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: İHA