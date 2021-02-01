Ünlü isimden duygulandıran paylaşım: Ne olurdu kokunun da fotoğrafı olsaydıSurvivor Doğan kimdir? Kaç yaşında? Survivor Doğan Keser mesleği ne? Instagram hesabı nedir?Survivor Aleyna kimdir? Kaç yaşında? Survivor Aleyna Çalışkan mesleği ne? Instagram hesabı nedir?Altay - İstanbulspor maçı CANLI | TRT SPOR CANLI YAYINSurvivor Gonca kimdir? Kaç yaşında? Survivor Gonca Kakar mesleği ne? Instagram hesabı nedir?Mersin'de skandal: Koronavirüs aşıları sırra kadem bastı!Fenerbahçe - Galatasaray maçı iddaa oranlarıŞahika Yasak Elma'dan ayrıldı mı? Yasak Elma Nesrin Cavadzade öldü mü?1 Şubat Pazartesi Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu| Bugünkü korona tablosu| Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?AK Parti Antalya İl Başkanı Ethem Taş kimdir? Nereli? Kaç yaşında? | Ethem Taş hayatı
İstanbul16 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Mersin'de skandal: Koronavirüs aşıları sırra kadem bastı!

Mersin'de skandal: Koronavirüs aşıları sırra kadem bastı!

Çin'den ülkemize getirilen ve sağlık çalışanlarının ardından vatandaşlarda da uygulamaya geçilen yeni tip krooanvirüse karşı geliştirilen CoronaVac aşıları, Mersin'de bulunan Toros Devlet Hastanesi'ne sevkinden sonra ortalıktan kayboldu. 24 doz aşının eksik olduğunun belirlenmesi üzerine soruşturma başlatıldı.

Mersin'de skandal: Koronavirüs aşıları sırra kadem bastı!

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüse karşı Çinli şirket SinoVac tarafından geliştirilen ve ülkemize sevki yapılmasının ardından öncelikle sağlık çalışanlarına, ardından vatandaşlarda uygulamasına geçilen CoronaVac aşılarıyla ilgili skandal bir gelişme yaşandı. Mersin'de bulunan Toros Devlet Hastanesi'ne sevk edilen aşılardan 24 dozunun eksik olduğu belirlendi. Yapılan sayımların ardından 24 dozunun kayıp olduğu belirlenen aşılar hakkında soruşturma başlatıldı. 

24 DOZ AŞI KAYIP

Sözcü'nün haberine göre,  Mersin’e gönderilen korona virüs aşılarından 24 doz aşı sırra kadem bastı. Sağlık çalışanları için Toros Devlet Hastanesi'ne gönderilen Çinli şirket Sinovac’ın Kovid-19 aşısının ilk dozu görev yapan personele yetmeyince sayım yapıldı. 

photo-2021-01-25-09-33-33-3.jpg

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SORUŞTURMA AÇTI

Koronavirüs aşısı yaptıran personelin barkot incelemesinin ardından 24 aşının kayıp olduğu ortaya çıktı. Olayın ortaya çıkmasının ardından Mersin İl Sağlık Müdürlüğü'nce soruşturma açıldığı öğrenildi. Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, yapılan araştırma sonucunda 24 doz Kovid-19 aşısının kayıp olduğunun belirlendiğini, bu nedenle de soruşturma açıldığını ifade etti. 

photo-2021-01-25-09-33-34-4.jpg

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT