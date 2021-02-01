Mersin'de skandal: Koronavirüs aşıları sırra kadem bastı!

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüse karşı Çinli şirket SinoVac tarafından geliştirilen ve ülkemize sevki yapılmasının ardından öncelikle sağlık çalışanlarına, ardından vatandaşlarda uygulamasına geçilen CoronaVac aşılarıyla ilgili skandal bir gelişme yaşandı. Mersin'de bulunan Toros Devlet Hastanesi'ne sevk edilen aşılardan 24 dozunun eksik olduğu belirlendi. Yapılan sayımların ardından 24 dozunun kayıp olduğu belirlenen aşılar hakkında soruşturma başlatıldı.

24 DOZ AŞI KAYIP

Sözcü'nün haberine göre, Mersin’e gönderilen korona virüs aşılarından 24 doz aşı sırra kadem bastı. Sağlık çalışanları için Toros Devlet Hastanesi'ne gönderilen Çinli şirket Sinovac’ın Kovid-19 aşısının ilk dozu görev yapan personele yetmeyince sayım yapıldı.

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SORUŞTURMA AÇTI

Koronavirüs aşısı yaptıran personelin barkot incelemesinin ardından 24 aşının kayıp olduğu ortaya çıktı. Olayın ortaya çıkmasının ardından Mersin İl Sağlık Müdürlüğü'nce soruşturma açıldığı öğrenildi. Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, yapılan araştırma sonucunda 24 doz Kovid-19 aşısının kayıp olduğunun belirlendiğini, bu nedenle de soruşturma açıldığını ifade etti.