Mersin'de skandal olay! Irkçı ifadelerle gerçekleştirdiği oyun bozuldu!

Mersin'de iltica talebiyle yurt dışına çıkmak isteyen bir kişinin düzenlediği oyun emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından bozuldu. Evinin kapısına 'Defol, Kürt, Alevi, ölüm' şeklinde ırkçı söylemler yazan kişi, gerçeğin ortaya çıkmasıyla 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Mersin'de 11 Eylül tarihinde merkez Yenişehir ilçesi Menteş Mahallesi’nde bir sitede yaşayan E.A., kapıcı dairesindeki evinin kapısına 'Defol, Kürt, Alevi, ölüm' şeklinde yazı yazılıp işaret konulduğu iddiasıyla polise başvurdu.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Sosyal medyada da yayınlanan olay büyük tepki çekerken, bazı basın yayın organlarında da haber oldu. Mersin Emniyet Müdürlüğünce olayla ilgili yürütülen soruşturma ve yapılan araştırma neticesinde, olayı gerçekleştiren kişinin ikamet sahibi E.A. olduğu belirlendi.

İLTİCA TALEBİ İÇİN YAPMIŞ

Gözaltına alınan şahsın emniyetteki ifadesinde, kaçak olarak yurt dışına çıkmayı planladığını, bu şekilde iltica talebinin kabul olacağını düşündüğünü, bundan dolayı yazıyı kendisinin yazdığı akabinde ihbarda bulunduğunu itiraf ettiği öğrenildi. İşlemlerinin ardından 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlamasıyla adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.