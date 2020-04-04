Mersin'de sokakta tespit edilen 20 yaşından küçük 3 kişiye cezai işlem

MERSİN (AA) - Mersin'in Mut ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen denetimde sokakta oldukları tespit edilen 20 yaşından küçük 3 kişi hakkında cezai işlem uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüsün yayılmasının engellenmesi amacıyla 1 Ocak 2000'den sonra doğmuş olanların da sokağa çıkmalarının geçici olarak yasaklanmasının ardından ilçe genelinde denetimlerini artırdı.

Ekipler sokakta gördükleri ve karara uymadıkları gerekçesiyle 20 yaşından küçük olduğu belirlenen Ü.A, A.M.B. ve A.F'ye cezai işlem uyguladı.

İlçede denetimlerin devam edeceği belirtildi.









Kaynak: AA