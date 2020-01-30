Mersin’de su depoları rengarenk

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı bünyesinde çalışan sanat ekibi, duvar ressamlığı olarak da bilinen mural sanatı ile kentteki beton su depolarını rengarenk boyayarak birer sanat eserine dönüştürüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, sanat ekibi, Mersin'i daha estetik bir görünüme kavuşturmak için çalışmalarını sürdürüyor. Ekip, yapılan estetik dokunuşlarla beton yapıları rengarenk ve canlı bir görünüme kavuşturuyor. Mersinliler için güzel olanı yakalamaya çalışan ekip, duvarların boyanarak birbirinden güzel eserlerin yapıldığı mural sanatını icra ediyor. Kültür Park sınırları içinde bulunan su depolarını renklendiren ekipler, çalışmalarını yaparken, renkleri çevreye düzenlemesine uygun olarak seçiyor. İnce detaylara önem vererek beton yapıları estetik bir görünüme kavuşturan ekipler, merkez dışındaki ilçelere de hizmet götürecek.

Sanat ekibi 2 heykeltıraş, bir ressam, bir yardımcı personelden oluşuyor. Ekipte yer alan iki kişi sokak sanatını icra ederken, ikisi de Büyükşehir Belediyesinin atölyesinde heykel inşa ediyor.

"Çevreyi ve doğayı güzelleştirmeye çalışıyoruz, en önemli amacımız bu"

Bir taraftan heykel çalışmalarına devam eden bir taraftan da sokak sanatını icra eden ekip üyelerinden resim bölümü mezunu Güven Bozkurt, gerçekleştirdikleri çalışmaları anlatarak, "Biz burada sokak sanatı icra ediyoruz. Sokak sanatının aslında bir alt dalı olan mural sanatı dediğimiz duvar resmini icra ediyoruz. Sanatın en büyük sorunsallarından biri güzel olanı, ideal olanı yakalamaktır. Biz de burada güzel olanı yakalamaya çalışıyoruz. Belediyemiz adına çevreye, doğaya değer katmaya çalışıyoruz. Park ve Bahçeler Dairesine bağlı bir ekibimiz var, sanat atölyemiz var. Bir taraftan heykel çalışmalarımız devam ediyor bir taraftan mural sanatımız devam ediyor. Çevreyi ve doğayı güzelleştirmeye çalışıyoruz; en önemli amacımız bu" dedi.

Su depolarında artık sanat var

Mersin'in beton yapılarını güzelleştireceklerini belirten ekip, işe Kültür Parkta yer alan su depolarıyla başladı. Bozkurt, "Kültür Park bölgesinde birkaç tane su depomuz var. O beton yapı görünümünden kurtulmak istiyoruz. Buradaki su depolarını çevreye uygun şekilde, esnafı rahatsız etmeyecek ya da çok öne çıkmayacak şekilde esnafın kullandığı renklerden seçtik. Bunlarla ilgili bütünleştirme kompozisyonu hazırladım. Bu kompozisyonu yüzeyde uygulamaya çalıştık, renklerden oluşan bir öge aslında. Doğanın içinde var olan renkleri seçtik" diye konuştu.

Sadece Mersin merkeze değil, uzak ilçelere de hizmet götüreceklerini söyleyen Bozkurt, "Yaşamı, insanı güzelleştirmeye çalışıyoruz. Sanat toplumdan yavaşça sanki kaybolup gidiyor gibi. Biz bunu aslında canlandırmaya çalışıyoruz. İnsanların ilgisini çekebilirsek, otobüste işe giderken gözünüze çarptığı an bir tebessüm oluşturuyorsa, duygularınıza hitap ediyorsa biz amacımıza ulaşmışız demektir. Belediyemiz olarak temel amacımız insan. O eski günleri, eskinin sanata verdiği değeri yaşatmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA