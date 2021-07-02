Mersin'de tarım işçilerini taşıyan midübüsün freni patladı: 1 ölü 16 yaralı
Mersin’in Tarsus ilçesinde, kiraz toplamaya giden tarım işçilerini taşıyan midibüsün freni patladı. Devrilen araçtan 1 kişinin cesedi çıkartılırken, 16 kişi yaralı kurtarıldı.
Tarsus'ta Ramazan Aksan'ın kullandığı midibüsün freni tarım işçilerini Aslanköy’de kiraz toplamaya götürdüğü sırada, rampadan inerken patladı.
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yol kenarındaki toprak yığınına çarptı. Devrilen midibüsten Dürdane Doğan'ın cansız bedeni çıkartıldı.
Yaralı kurtulan 16 tarım işçisi ise ambulanslarla Tarsus ve Mersin’deki hastanelerde tedavi altına alındı.
Kaza sonrası yaralılara 'Geçmiş olsun'a gelen Tarım İşçileri ve Elciler Derneği Başkanı Cumali Erbay olay hakkında bilgi aldı.