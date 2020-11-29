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  3. Mersin'de tartıştığı arkadaşını sokak ortasında öldürdü

Mersin'de tartıştığı arkadaşını sokak ortasında öldürdü

Mersin'in Akdeniz ilçesinde 2 arkadaş yol ortasında tartışmaya başladı. Çıkan tartışma kavgaya dönüşünce Burak C., cebinden çıkardığı tabancayla arkadaşı Mert D.'yi vurarak öldürdü. Katil zanlısı olay yerinden kaçarken, ekipler şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

Mersin'de tartıştığı arkadaşını sokak ortasında öldürdü

Mersin'in Akdeniz ilçesine bağlı Bahçe Mahallesi Burhan Felek Caddesi üzerinde 2 arkadaş arasında çıkan tartışmada kan döküldü. Öğlen saatlerinde caddede bulunan Mert D. ve Burak C. isimli arkadaş arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışa ölümle sonuçlandı. 

ARKADAŞINI ÖLDÜRÜP KAÇTI

Kısa sürede çıkan tartışma kavgaya dönerken, Burak C., üstünde bulunan tabancayla arkadaşı Mert D.'yi vurdu. Mert D. kanlar içinde yere yığılırken, arkadaşı ise olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Polis ekipleri bölgede inceleme yaparken, sağlık ekipleri de genç adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Gencin cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Mersin'de tartıştığı arkadaşını sokak ortasında öldürdüMersin'de tartıştığı arkadaşını sokak ortasında öldürdü

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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