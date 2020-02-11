Mersin'de tefeci operasyonu: 58 gözaltı (2)

40 ŞÜPHELİ ARANIYOR

Mersin'de, haksız kazanç sağlamak amacıyla tefecilik yaptığı belirlenen ve haklarında yakalama kararı çıkarılan 108 şüpheli ile ilgili operasyonun detayları ortaya çıktı. 58 kişinin gözaltına alındığı operasyon kapsamında, daha önce 10 şüphelinin yakalanıp, sorgusunun ardından serbest bırakıldığı, hala 40 kişinin arandığı belirtildi.

123 KİŞİ MAĞDUR EDİLMİŞ

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin 6 ay boyunca takip ettiği şüphelilerin, 129 olayda 123 kişiyi mağdur ederek, 4 daire, 1 araç ile 6 milyon 450 bin lira ve 50 bin dolar haksız kazanç elde ettikleri ortaya çıktı. Mali Suçları Araştırma Kurulu'nca (MASAK) yapılan incelemenin ardından şüphelilerle ilgili hazırlanan raporlarda; 3 yıllık incelemede 94 milyon 850 bin liralık hesap hareketi olduğu belirlendiği kaydedildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yaptığı aramalarda; 2 ruhsatsız silah, 4 şarjör, 168 fişek, farklı kişiler adına düzenlenmiş çok sayıda banka ve kredi kartı, 33 senet ve tefecilikte kullanıldığı değerlendirilen 38 bin 509 lira ile 1500 dolar, tapu senetleri ve ajanda ele geçirdi.

FOTOĞRAFLI

Kaynak: DHA