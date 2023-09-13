Mersin’de terör örgütlerine operasyon: 4 gözaltı kararı

Mersin'de silahlı terör örgütü DEAŞ, PKK/KCK ve FETÖ'ye yönelik operasyon başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Mersin’de terör örgütlerine operasyon: 4 gözaltı kararı

Mersin'de silahlı terör örgütü DEAŞ, PKK/KCK ve FETÖ'ye yönelik operasyon başlatıldı. 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, operasyon bölgelerinde yoğun güvenlik önlemi alındı.

Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, DEAŞ, FETÖ/PDY VE PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik yaptığı çalışmalarda, yabancı uyruklu vatandaşlardan fon toplamak da dahil olmak üzere DEAŞ terör örgütüne finansman sağladığı yönünde bilgiler elde edilen yabancı uyruklu S.K., FETÖ/PDY terör örgütü mensuplarıyla aralarında para transfer ilişkisi bulunan A.F.K., PKK/KCK terör örgütü adına Avrupa ülkelerinde faaliyet gösteren örgüt ile bağlantılı olan ve finansal yardımda bulunan R.E. ile PKK/KCK terör örgütü suçundan hakkında işlem yapılmış 16 şahsa para gönderen L.O. isimli şahıslar tespit edildi. Ekipler, bugün operasyon için düğmeye bastı. Özel Harekat ve dron desteğiyle belirlenen adreslere şafak operasyon düzenlendi. Koçbaşlarıyla kapılar kırılarak adreslere girilirken, operasyon bölgelerinde yoğun güvenlik önlemi alındı.

Ekiplerin adreslerdeki aramaları devam ediyor.

Mersin’de terör örgütlerine operasyon: 4 gözaltı kararı

Mersin’de terör örgütlerine operasyon: 4 gözaltı kararı

Mersin’de terör örgütlerine operasyon: 4 gözaltı kararı

Mersin’de terör örgütlerine operasyon: 4 gözaltı kararı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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