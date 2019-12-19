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  3. Mersin'de uyuşturucu operasyonu! 17 gözaltı

Mersin'de uyuşturucu operasyonu! 17 gözaltı

Mersin'de, uyuşturucu tacirlerine yönelik 500 polisle, helikopter destekli şafak vakti gerçekleştirilen operasyonda 17 kişi gözaltına alındı.
19 Aralık 2019 Perşembe 10:33

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