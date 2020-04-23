Mersin’de vatandaşlar evlerinden İstiklal Marşı’nı okudu

MERSİN'de vatandaşlar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM'nin açılışının 100'üncü yılı dolayısıyla evlerinin balkon ve pencerelerinden İstiklal Marşı'nı okudu.

Kentte saat 21.00'de vatandaşlar, Türk bayrakları, balon ve Atatürk resimleriyle süsledikleri evlerinin balkon ve pencelerine çıktı. Coşkuyla İstiklal Marşı'nı okuyan vatandaşlar, bayrak salladı. İstiklal Marşı sonrası bazı vatandaşlar evlerinin ışıklarını açıp kapatırken, bazıları da alkışla tempo tuttu.

İstiklal Marşı'nın ardından kentin farklı noktalarında havai fişek atıldı.

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Kaynak: DHA