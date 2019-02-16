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  3. Mersin’de yarım ton kaçak nargile tütünü ele geçirildi

Mersin’de yarım ton kaçak nargile tütünü ele geçirildi

Mersin'de bir depoda piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış 505 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Mersin’de yarım ton kaçak nargile tütünü ele geçirildi

Mersin'de bir depoda piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış 505 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, bir istihbaratı değerlendiren Mersin Emniyet Müdürlüğü ekipleri, S.P adlı şahsın merkez Akdeniz ilçesi Hamidiye Mahallesi'ndeki deposunda arama yaptı. Aramada, 505 kilo kaçak nargile tütünü ile 29 bin 45 paket sigara sarma kağıdı ele geçirildi.

Şüpheli gözaltına alınırken, ele geçirilen malzemelere de el konuldu.

Kaynak: İHA

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