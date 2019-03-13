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Mersin’de yasadışı bahis ve tefecilik operasyonu

Mersin'in Anamur ve Bozyazı ilçelerinde düzenlenen operasyonda yasa dışı bahis oynattıkları ve tefecilik yaptıkları iddia edilen çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Mersin’de yasadışı bahis ve tefecilik operasyonu

Mersin'in Anamur ve Bozyazı ilçelerinde düzenlenen operasyonda yasa dışı bahis oynattıkları ve tefecilik yaptıkları iddia edilen çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Anamur ve Bozyazı'da yasa dışı bahis oynattıkları ve tefecilik yaptıkları öne sürülen kişilere yönelik çalışma başlatıldı.

Toplanan delillerin ardından harekete geçen polis ve jandarma ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Çok sayıda kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda bilgisayar, cep telefonu, pos cihazı ve bir miktar paraya el konuldu.

Adliyeye sevk edilen bazı şüpheliler ile yakınlarının mal varlıklarına tedbir konulduğu bildirildi.

Kaynak: İHA

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