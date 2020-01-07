Mersin'de yaşamı felç eden kuvvetli yağış, 2 can aldı (11)

LEĞENDEN SAL YAPIP, SEL SULARINDA YÜZDÜ

Mersin'de hayatı felç eden sağanak, iki kişinin ölümüne neden oldu. Cadde, ev ve iş yerlerini su bastığı Mersin'de bir vatandaş ise tüm olumsuzluklara rağmen eğlenmenin yolunu buldu. Merkez Akdeniz ilçesindeki Tırmıl Sanayi Sitesi'nde soğuğa aldırış etmeden üzerindekileri çıkaran vatandaş, eline aldığı leğeni sal gibi kullanıp, sel sularında yüzdü. Vatandaşın sel sularında eğlendiği anlar ise başka bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Kaynak: DHA