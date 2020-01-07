İstanbul5 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Mersin'de yaşamı felç eden kuvvetli yağış, 2 can aldı (11)

Mersin'de yaşamı felç eden kuvvetli yağış, 2 can aldı (11)

Mersin'de hayatı felç eden sağanak, iki kişinin ölümüne neden oldu. Cadde, ev ve iş yerlerini su bastığı Mersin'de bir vatandaş ise tüm olumsuzluklara rağmen eğlenmenin yolunu buldu.

Mersin'de yaşamı felç eden kuvvetli yağış, 2 can aldı (11)

LEĞENDEN SAL YAPIP, SEL SULARINDA YÜZDÜ

Mersin'de hayatı felç eden sağanak, iki kişinin ölümüne neden oldu. Cadde, ev ve iş yerlerini su bastığı Mersin'de bir vatandaş ise tüm olumsuzluklara rağmen eğlenmenin yolunu buldu. Merkez Akdeniz ilçesindeki Tırmıl Sanayi Sitesi'nde soğuğa aldırış etmeden üzerindekileri çıkaran vatandaş, eline aldığı leğeni sal gibi kullanıp, sel sularında yüzdü. Vatandaşın sel sularında eğlendiği anlar ise başka bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı.

FOTOĞRAFLI

Kaynak: DHA



GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

GÜNÜN EN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI

HABERE YORUM KAT