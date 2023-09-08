Mersin’de Yörüklere güneş paneli desteği

Mersin Büyükşehir Belediyesi kırsalda hem üreticilerin hem küçükbaş hayvan yetiştiricilerin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde Mersin'in yüksek kesimlerinde yaşayan konargöçer ailelere yüzde 50 hibe ile sağladığı "güneş paneli desteği" Yörük ailelerin hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor.

Elektrik ihtiyacını akü, lüks lambası gibi geçici çözümlerle gideren ve güneş enerji paneline ihtiyaç duyan konargöçer ailelerden biri de Aysel ve Ekrem Bayram çifti. Büyükşehir Belediyesinin güneş paneli desteğinden faydalanan Bayram çiftinin çadırı artık aydınlanıyor. Yazın kavurucu sıcağında buzdolabında soğuksuyu bulunan, akşamları televizyonunu açan ve hayvanların bakımını yaparken artık zorlanmayan Bayram çifti, güneş paneli sayesinde elektriğe kavuşmanın rahatlığını yaşıyor. Güneş paneli desteğinden faydalanan Yörük aile, Mersin Büyükşehir Belediyesi sayesinde karanlıktan kurtulduklarını ifade ediyor.

Projenin Mersin il genelinde ve kırsalda yaşayan konargöçer aileleri kapsadığını belirten Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığından ziraat yüksek mühendisi olarak görev yapan Aylin Kutlu, "Projemiz 2023 yılı projeleri arasında yer almakta olup, küçükbaş hayvan yetiştiricilerine ve gezici arıcılarımıza yönelik yapılmış bir proje" dedi.

"Işık kesinlikle şart"

Proje çerçevesinde 360 küçükbaş hayvan yetiştiricisine ulaştıklarını kaydeden Kutlu, projeden faydalanan 360 kişinin 306'sının erkek, 54'ünün ise kadın olduğunu ifade etti. Projenin kapsamıyla ilgili de bilgiler veren Kutlu, "Konargöçer ailelerimiz çadırda ikamet ettikleri için çoğu zaman karanlıkta hayatlarını sürdürüyor. Bu yüzden onların sosyoekonomik yönden gelişmişliklerini artırabilmek ve onlara daha faydalı olabilmek adına bu projeyi yürüttük. Özellikle küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin, gece hayvan bakımları oluyor. Bunu yapabilmeleri için de ışık kesinlikle şart" diye konuştu.

Haberin Devamı

Proje çerçevesinde 13 ilçede hizmet verdiklerini söyleyen Kutlu, üretici kadınların desteklenmesine öncelik verdiklerini dile getirdi. Güneş paneli desteğinden faydalanacak aileler hakkında bilgi veren Kutlu, "Yetiştiricilerimizin Mersin ili Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliğine veya Mersin İli Arı Yetiştiricileri Birliğine kayıtlı olmaları gerekiyor. Geçmiş yıllarda verdiğimiz güneş panellerinden faydalanan üreticilerimizin yanı sıra, bu projeden hiç faydalanmamış yeni üreticilerimize odaklandık. Arıcılarımızda en az 150 ile 300 arasında kovan sayısı bulunan yetiştiricilerimizin yanı sıra, küçükbaş hayvan yetiştiricilerinde 75 ile 200 arasında hayvanı bulunan yetiştiricilerimize bu desteği sağladık" ifadelerini kullandı.

Projenin 2024 yılında da devam edeceğini vurgulayan Kutlu, "Konargöçer ailelerimizin yanı sıra, geçici arıcılarımızın da yaşam standardını yükselterek, coğrafi koşulları ön plana aldığımızda, bu standartları yükselttikleri için ileriye dönük kırsaldan kente göçün de önüne geçmiş olduk" dedi.

Geçimini küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yaparak sağlayan ve projeden faydalanan Aysel Bayram ise "Küçükbaş hayvanlarımız var. Onların etinden sütünden faydalanıyoruz, peynir yapıyoruz. Her şeyi kendimiz üretiyoruz, gelirimizi buradan kazanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Güneş paneli desteğinden faydalanarak elektriğe kavuştuktan sonra, hayatındaki değişiklikleri anlatan Bayram, "Soğuk suyumuz oldu, akşamları televizyon açıyoruz eğlencemiz oluyor, ışığımız yanıyor, telefonumu rahatlıkla şarj edebiliyoruz. Önceleri böyle bir imkanımız yoktu, motorun aküsüyle dolduracak oluyorduk, ya aleti ya telefonu yakıyorduk" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)