Mersin'de yurttaki karantina süresi dolanlar memleketlerine gönderildi

MERSİN (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) gelen ve Mersin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gözetim altında tutulan 5 kişi karantina süresinin dolmasının ardından memleketlerine uğurlandı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19 salgını nedeniyle AFAD koordinasyonunda 14 gün önce KKTC'den getirilerek Anamur ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı öğrenci yurduna yerleştirilen 5 kişinin karantina süresi doldu.

Sağlık kontrolleri yapılan bu kişiler, memleketleri Ankara, Antalya, Tekirdağ, Hatay ve Bursa'ya gönderildi.

Kaynak: AA