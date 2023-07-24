Mersin’de zabıtalar Arapça yazılı tabela denetiminde

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe sınırlarında yaptığı denetim ve kontrollerde, onlarca işyerinin cam veya duvarlarına asılan Arapça tabelaları, flama ve farklı reklam materyallerini kaldırdı.

Akdeniz ilçesinde faaliyet gösteren işyerlerine yönelik Arapça tabela, flama ve benzeri reklam ve tanıtım materyallerine yönelik denetimler arttırıldı. Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'ın talimatı üzerine harekete geçen zabıta müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde faaliyet gösteren işyerlerine asılan yabancı dildeki tabela, flama, poster, afiş ve benzeri reklam ve tanıtım materyallerini kaldırdı. Denetimlerde kaldırım işgaline neden olan işyeri sahipleri de uyarıldı.

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DENETİMLER DEVAM EDECEK

Yasal standartlar ve ilgili yönetmelikler gereği yapılan denetimlerde, gelişigüzel tasarlanmış, yabancı kelimelerin kullanıldığı ve imla hatalarının olduğu tabelalar, poster ve afişlerden kaynaklı görüntü kirliliğine son veren zabıta ekipleri, söktükleri materyalleri araçlara yükleyip bölgeden çıkardı.

Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin ilçe genelinde denetimlere devam edeceği ve yabancı dilde yazılmış, görsel kirlilik oluşturan tabela, afiş, flama ve benzeri tanıtım materyalinin kaldırılacağı bildirildi.

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