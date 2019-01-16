Mersin’deki afet havadan görüntülendi

MERSİN (İHA) – Mersin'de dün öğleden sonra etkili olmaya başlayan, akşam saatlerinde hızı 110 kilometreyi bulan ve sabaha kadar devam eden şiddetli fırtınanın meydana getirdiği afetin boyutları gün ağarınca ortaya çıktı. Denizin taşarak kentin ana bulvarlarını tamamen kapatması, yıkılan iskeleler, sahile vuran odunlar havadan görüntülendi.

Mersin'de dün başlayan ve gece boyunca etkisini sürdüren fırtına, kent yaşamını olumsuz etkiledi. Bir afete dönüşen fırtınanın etkisiyle deniz taşarak Mersin'in en işlek bulvarlarından biri olan Adnan Menderes Bulvarı'nın akşam saatlerinden itibaren trafiğe kapanmasına neden oldu. Kent içinde birçok yerde ağaçlar, elektrik direkleri, trafik lambaları ve panolar devrilirken, çok sayıda mahalleye de elektrik verilemedi. Aşırı yağışlar ise bazı mahallelerde su baskınlara yol açtı. Fırtınanın etkisiyle bir gemi karaya otururken, liman sahası içindeki çok sayıda konteyner de devrildi.

Öte yandan Mersin merkez ve ilçelerindeki seralar da parçalanarak sular altında kaldı. İlçelerdeki birçok dere ve çay taşarak yerleşim yerlerinde su baskınlarına neden oldu.

Afetin boyutları havadan görüntülendi

Şiddetli fırtınanın akşam ve gece boyunca Mersin'de meydana getirdiği afetin boyutları ise gün ağarınca ortaya çıktı. Özellikle sahil bandındaki deniz taşkınlarının neden olduğu olumsuzluklar havadan görüntülerle göz önüne serildi. Mersin'in en işlek bulvarlarından Adnan Menderes Bulvarı ve merkez Mezitli ilçesi sahilinde deniz suları öğle saatlerinde bile hala çekilmezken, fırtınanın taşıdığı ağaç parçalarının sahili kaplaması da görüntülerle ortaya çıktı.

"Sahilden koparılan deniz bizden bunun hesabını soruyor"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, sahile gelerek fırtınanın ve afetin boyutlarını inceledi. Başkan Kocamaz, burada yaptığı açıklamada, Mersin'e geçmiş olsun dileklerini iletti. Mersin'in, dün hızı gündüz 77 kilometreye kadar çıkan bir fırtınayla poyrazla karşı karşıya kaldığını belirten Kocamaz, "Gece de bu poyrazın şiddeti saatte 110 kilometreye kadar çıktı. Poyraz vesilesiyle de deniz taştı. Şehrin denize yakın caddeleri sular altında kaldı. Halen de denizde hırçınlık devam ediyor. Deniz içindeki bütün pisliği dışarıya adeta kustu. Geçmişte bu bulunduğumuz park denizdi. Hatta daha önceleri GMK Bulvarı'na kadar dalgaların geldiği söyleniyor. Dalgalar şimdi de daha önceki yerlerini yalamak için hırçınlaşıyor. Dolayısıyla bu sahil denizden koparıldığı için deniz bizden bunun hesabını soruyor. Artık yapacak bir şey yok. Can kaybı olmadığına seviniyoruz" dedi.

Dün gece Kazanlı Mahallesi'nde iskelede insanların mahsur kaldıkları bilgisini veren Kocamaz, özellikle denizdeki akaryakıt platformlarında mahsur kalan iki kişinin, hava koşulları nedeniyle gece kurtarılamadıklarını söyledi. Kocamaz, sabah saatlerinde bu iki kişinin kurtarılarak hastaneye götürüldüklerini belirtti.

"Mersin'de 50 yıldır olmayan bir hadise. Maddi hasar çok büyük"

Mersin genelinde ise sahil bölgesinde özellikle sera alanlarında çok büyük hasar oluştuğunu ifade eden Kocamaz, "Tek tesellimiz can kaybı olmaması. Ama maddi hasar çok büyük. Bunların tespiti elbette yapılacak. Allah'tan gelen bir şey. Böyle bir afet durumunda zaten hiçbir kulun yapabileceği bir şey yok. Biz ancak arkadan bu hasarı tespit edip, bu olumsuz görüntüyü ortadan kaldırmak için teyakkuz durumunda kalacağız, çünkü bunun yarın akşama kadar da devam edeceği söyleniyor" diye konuştu.

Bazı bölgelerde evlerde su baskınları olduğunu da dile getiren Kocamaz, ekiplerin bu yönde çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Bazı bölgelerde yağmur suyu drenajlarının içi dolduğu için tıkanmalar meydana geldiğine işaret eden Kocamaz, "Bu, belki Mersin'de 50 yıldır olmayan bir hadise. Biz buradaki hasarları tespit ediyoruz, devlet de özellikle sera bölgelerindeki hasarın tespiti için ekipler gönderecektir. Ekili araziler hep sular altında. Çok uzun yıllardır böyle bir kış yaşanmıyordu. Bu yıl yağmur geçmiş yıllara göre çok fazla. Bizim çocukluğumuz dönemindeki kışı yaşıyoruz. Vatandaşlarımızın daha duyarlı olmaları, deniz sahiline çıkmamaları, yaklaşmamaları, Allah korusun, bu dalgalar insanları alıp götürebilir. Geçen benzer bir olayı yaşamıştık burada. Kazasız, belasız şu üç günü geçirelim istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA