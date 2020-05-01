Mersin'deki firma, Kovid-19 test cihazlarının atık ambalajını üretiyor

MERSİN (AA) - SALİM TAŞ - Mersin'de sterilizasyon malzemeleri ve cihazları üreten bir firma, tüm dünyayı saran yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) tanısında kullanılan cihazların kritik bileşenlerini üretiyor.

Firma, dünyanın önde gelen ilaç ve tıbbi cihaz üreticisi olan uluslararası bir şirketin çeşitli hastalıkların tanısı için yaklaşık 3 yıl önce geliştirdiği ve aynı zamanda koronavirüsün teşhisinde de kullanılabilen tanı test cihazının kitleri, prob ve iğne başlıkları gibi malzemelerin bertaraf edilmesi ile yüksek ısıda buhar sterilizasyonunun yapılmasına uygun tıbbi atık ambalajı üretimi yapıyor.

Şirketin genel müdürü Özgür Güler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geniş ürün yelpazesine sahip firmalarının 22 yıldır 74'ten fazla ülkede faaliyet yürüttüğünü, dünyada tıbbi cihaz üreticisi olan firmalarla da Ar-Ge çalışmaları yaptıklarını ve firmaların ürettikleri çeşitli cihazların bileşenlerini tedarik ettiklerini vurguladı.

Güler, birlikte çalıştıkları bir firmanın ürettiği ve Kovid-19'un teşhisinde de kullanılabilen tanı test cihazının sterilizasyon işlemi için ihtiyaç duyduğu malzemeyi üretmek adına firmalarının yaklaşık 200 çalışanıyla tam kapasite çalıştığını kaydetti.

Dünyada tanı test cihazına olan talebin artmasıyla cihazın sterilizasyonu için ihtiyaç duyulan malzemenin de arttığını belirten Güler, şu bilgileri verdi:

"Bir firmanın birkaç yıl önce hastalıkların teşhisi için ürettiği test cihazı koronavirüs teşhisinde de kullanılmaya başlandı. Cihaz şu anda dünyanın dört bir tarafında kullanılıyor. Firma salgının genişlemesinden sonra artan taleple beraber cihaz üretimini artırdı. Firmanın 10 yılda satmayı düşündüğü cihaz sayısı kısa bir zamanda gerçekleşti. Koronavirüsün tanısı için kan örneği toplanıyor ve kan tüpleriyle beraber laboratuvarlara gidiyor. Kan örnekleri birtakım malzemeler kullanılarak bu tanı cihazının içine yerleştirilerek analizi yapılıyor. Tabii gelen bu kan örnekleri enfekte. Analiz işlemi bittikten cihazda parçaların çöpe atılmadan önce steril edilmesi gerekiyor. Yoksa salgını devam ettirmiş olursunuz. Bizde burada bu tanı cihazlarının sterilizasyon bölümlerini üretiyoruz. Böylelikle koronavirüsün engellenmesine katkı vermiş oluyoruz. Bu işin çözümünün bir parçası olmaktan da gurur duyuyoruz."

Güler, geçen yıl 1 milyon avro değerinde tanı test cihazı sterilizasyon malzemesi ihraç ettiklerini ancak salgınla beraber bu rakamın aylık 1 milyon avro ihracat şeklinde geliştiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA