Mersin’deki terör operasyonunda 4 tutuklama

Mersin'de PKK terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 kişiden 4'ü tutuklandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, PKK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 4'ü adli kontrol şartıyla, 2'si ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Sosyal medya hesaplarından terör örgütünü övücü ve destekleyici paylaşımlarda bulunup örgüt propagandası yaptığı, örgüt içinde faaliyette bulunduklarına dair haklarında teşhis bulunduğu ve miting alanlarında örgüt elebaşının posterini açtıkları belirlenen 10 kişi gözaltına alınmıştı.

Kaynak: İHA