Mersin’den İdlib ve Azez’e Ramazan kolisi yardımı

Burada konuşan İl Müftüsü Şaban Kondi, müftülük olarak geçen yıllarda olduğu gibi bu Ramazan ayında da hem yurt içi hem de yurt dışında yapacakları yardımlarla fakirin, fukaranın, yetimin, öksüzün iftar sofralarında gönüllerini ve yardımlarını buluşturacaklarını söyledi. Özellikle bu pandemi sürecinde Valilik ve kaymakamlıkların himayelerinde farklı görev ve unvanlarla personelin, yardım organizasyonları yaptığını söyleyen Kondi, "Kardeşlerini Unutma Beklenen Sensin" ve şifa ayı Ramazan temalarıyla yürüttüğümüz 2021 yılı Ramazan programı kapsamında Mersin İl Müftülüğü olarak, gıda, alışveriş kartı, bayramlık kıyafet gibi hazırlıklarla yardım kampanyalarımızı devam ettiriyoruz. Bu bağlamda, il ve ilçelerimizde farklı yardım türleriyle birlikte 15 bin Ramazan kolisi dağıtımı devam ediyor, 700 yetim ailemizi, hayır sahiplerimizle buluşturuyoruz. Hedefimiz ilimiz genelinde 30 bin ihtiyaç sahibi aileye hayır sahiplerimizin yardımlarını ulaştırmaktır. Bununla birlikte kardeş ilimiz Tunceli ve Hakkari'ye de değişik yardım ve hediyeler gönderiyoruz" dedi.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDECEK

Yurt dışında yaşayan yardıma muhtaç insanlara da el uzattıklarını vurgulayan Kondi, "Hayır sahiplerimizin kendi istekleri doğrultusunda Mersin İl Müftülüğü ve TDV kanalı ile Suriye'de Azez ve İdlib'teki mazlum ve mağdur kardeşlerimize, yetim kamplarımıza bugün buradan 11 tırlık Ramazan gıda kolisi gönderiyoruz. Ayrıca Lübnan'ın Trablus bölgesindeki ecdat yadigarı Müslüman kardeşlerimize de Mersinli hayır sahiplerimizin ve Türkiye Diyanet Vakfımızın katkılarıyla yerelden temin edilecek 7 bin 500 Ramazan gıda kolisi dağıtacağız. Bizler yurt dışında yürüttüğümüz bu faaliyetlerle sadece yardım değil, aynı zamanda ülkemizin bayrağını, milletimizin cömertliğini, engin hoşgörüsünü ve tarihi misyonu olan barış ve kardeşliğini götürüyoruz. Gönül köprüleri inşa ediyoruz. Çalışmalarımız "yer yüzünde iyilik hakim oluncaya dek" devam edecektir. Bu çalışmada bizlere destek veren herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından yardım dolu tırlar dualar okunarak uğurlandı. Tırlarla, çok sayıda Ramazan kolisi Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı