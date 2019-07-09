Mersin’in 5 yıllık ulaşım planı masaya yatırıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, Stratejik Plan çalışmaları kapsamında, Mersin'in 5 yıllık ulaşım planını masaya yatırdı. Düzenlenen çalıştayda, içerisinde uygulanacak politikalar ve üretilecek projeler hakkında ilgili paydaşlarla bilgi alışverişinde bulunuldu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Stratejik Plan çalışmaları kapsamında kentin tüm paydaşlarını düzenlediği çalıştaylarda bir araya getiriyor. Bu kapsamda, Ulaşım Dairesi Başkanlığı, 2020-2024 dönemi Stratejik Planı'nın hazırlık çalışmaları çerçevesinde Ulaşım Çalıştayı düzenledi. Çalıştayda, önümüzdeki 5 yıl boyunca Mersin il sınırları içerisinde uygulanacak politikalar ve üretilecek projeler hakkında ilgili paydaşlarla bilgi alışverişinde bulunuldu.

Ulaşım Dairesi Başkanı Ersan Topçuoğlu'nun açılış konuşması ile başlayan çalıştayda, daha sonra Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nın 2017-2019 yılları arasındaki Stratejik Planı'nda gerçekleştirdiği ve ilerleyen zamanda hayata geçireceği projeler hakkında sunum yapıldı.

Katılımcı belediyecilik anlayışıyla kentteki paydaşları bir araya getirerek, görüş ve önerileri doğrultusunda adımlar atmak, projeler hazırlamak ve yatırım planlarını oluşturmak amacıyla düzenlenen çalıştayda, metro, otopark, yayalaştırma ve sakinleştirme, trafik sakinleştirme ve iyileştirme gibi projeler görüşüldü.

Yapılacak olan bu projelerin, ilçe belediyelerinin de destekleriyle koordineli bir şekilde gerçekleştirileceği bildirildi.

Kaynak: İHA