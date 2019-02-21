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  3. Mersin’in Silifke ilçesinde tarım işçilerini taşıyan otobüs devrildi, 3 kişi hayatını kaybetti

Mersin’in Silifke ilçesinde tarım işçilerini taşıyan otobüs devrildi, 3 kişi hayatını kaybetti

IHAAW125735-ASA/20-02-2019 - Mersin'in Silifke ilçesinde tarım işçilerini taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre, 3 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı.

Mersin’in Silifke ilçesinde tarım işçilerini taşıyan otobüs devrildi, 3 kişi hayatını kaybetti

IHAAW125735-ASA/20-02-2019 - Mersin'in Silifke ilçesinde tarım işçilerini taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre, 3 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı. 20.02.2019 12:57:35 TSI NNNN


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