Mersin’in Silifke ilçesinde tarım işçilerini taşıyan otobüs devrildi, 3 kişi hayatını kaybetti
IHAAW125735-ASA/20-02-2019 - Mersin'in Silifke ilçesinde tarım işçilerini taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre, 3 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı.
IHAAW125735-ASA/20-02-2019 - Mersin'in Silifke ilçesinde tarım işçilerini taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre, 3 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı. 20.02.2019 12:57:35 TSI NNNN
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