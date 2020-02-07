Mersin’in yüksek kesimleri sele teslim oldu

Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Kırobası, Kavak ve Saraydın mahallelerinde etkili olan yağmur, karın da erimesiyle sele neden oldu.

Uzun süredir kar altında olan Kırobası Mahallesi'nde aşırı yağan yağmurla birlikte karlar eridi ve sele neden oldu. Sel suları köy meydanına akarken, birçok dükkan da sular altında kaldı. Fırın işletmeciliği yapan Mehmet Gürsoy, sel sularından dolayı büyük zararı olduğunu ifade etti. Gürsoy, "Aşırı yağan yağmur ve karın da erimesiyle birlikte gece 3'ten bu zamana kadar sele maruz kaldık. Fırınımın içinde bulunan unlar ve mayalar tamamen zarar gördü. Fırının içine giren yaklaşık yarım metre sel suyu nedeniyle unların tamamı eridi ve zarar gördü. Yetkililerimizden destek bekliyoruz" dedi.

Silifke'nin en yüksek mahallelerinden olan Saraydın'da Halil Çekme'ye ait çatma tabir edilen bir ev ve 200 küçükbaş keçisinin ağılı tamamen sular altında kalırken, ağılda bulunan 3 keçisi sel suları nedeniyle telef oldu. Ağıllar su altında kaldı için hayvanlarını açıkta beklettiğini ifade eden Çekme, "Selden bizler de büyük zarar gördük. 3 hayvanım telef oldu. Şu anda da başımızı sokabileceğimiz bir yerimiz yok. Her şey suyun içinde" dedi.

Sel suları nedeniyle de dereler üzerindeki birçok köprü yıkıldı. Köprüler yıkıldığı için de bazı evlere ulaşım sağlanamıyor. Köprüleri yıkılan vatandaşlar Silifke ve Mersin Büyükşehir Belediyelerinden yardım istediler.

Karayolları ekipleri, Silifke Belediyesi ve Mersin Büyükşehir Belediyesine ait ekipler selin meydana geldiği mahallelerde çalışmalar başlattı.

Kaynak: İHA