Mersinliler ‘evde kaldı’, sokaklar boşaldı

MERSİN'de 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde de cadde ve sokaklar boş kaldı.

Kentte, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağıyla birlikte merkez Yenişehir ilçesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde, kısıtlama öncesi sabahın erken saatlerinden, gece geç saatlere kadar insan selinin oluştuğu yaklaşık 10 kilometrelik sahil şeridi, sessizliğe büründü. Büyükşehir Belediyesi görevlileri ile polis ekipleri sahilde bulunan güvercinleri ve sokak hayvanlarını besledi.

Öte yandan, özel izin alan ressamlar da Özgecan Meydanı'ndaki alana resim çalışması yaptı. Ressamlar, yaptıkları resimlerinde 5 yıl önce bindiği minibüsün sürücüsü tarafından canice öldürülen Özgecan Aslan'ın da aralarında bulunduğu cinayet ve şiddete kurban giden birçok kadını resmetti. Çalışma tamamlandığından önümüzdeki günlerde vatandaşların beğenisine sunulacak.

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Kaynak: DHA